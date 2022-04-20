Vatandaşların artan nakit ihtiyaçları için TEB’den cazip bir kredi teklifi geldi! 3 ay erteleme seçenekleri ve avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sunulacak! İşte ayrıntılar…

Son dönemde vatandaşların nakit ihtiyacı ciddi bir artış gösterdi. Yüksek enflasyon ve kur krizi ile gelen yüksek maliyetler ile artan hayat pahalılığı karşısında vatandaşların nakit arayışları da hızlandı. Ancak çoğu banka tarafından ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz oranları sunulması vatandaşları finansman seçeneklerinden de uzaklaştırmıştı. TEB ise CEPTETEB İhtiyaç Kredisi kapsamında hem 3 ay erteleme olanakları hem de düşük faiz ve rahat ödeme planları sunmaya devam ediyor.

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

TEB’in dijital bankacılık hizmetlerini sunduğu CEPTETEB uygulaması ile tüm ihtiyaçları için vatandaşlara 3 ay boyunca geri ödeme derdi olmadan 100.000 TL’ye kadar kredi desteği verilmesi hedefleniyor. En uygun taksit oranları ile geri ödemlerini kolayca yapabilecek vatandaşların en cazip oranlardan yararlanmaları sağlanacak. Üstelik dijital kanallar üzerinden hızlı başvuru seçenekleri sayesinde nakde ihtiyaç duyulan her anda en düşük faiz oranları ile ayrıcalıklı ihtiyaç kredisi desteğinden yararlanma imkanı sunulacak.

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 3 ay ödemesiz dönem fırsatının yanı sıra yüzde 1,65’ten başlayan faiz oranları ile en uygun ihtiyaç kredisi fırsatını sunmaya devam ediyor. Yerinden bile kalkmalarına gerek kalmadan vatandaşların dijital kanallar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını yapmaları mümkündür. 36 aya aya varan vade olanakları ile 100.000 TL’ye kadar kredi ayrıcalıklarından yararlanarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak.

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi Başvurusu ve Hesaplama

CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi başvurusunu CEPTETEB üzerinden avantajlı şekilde yapanlara 3 ay erteleme, yüzde 1,65’ten başlayan faiz oranları, 36 vade imkanı ve 100.000 TL’ye varan kredi imkanıyla nakit desteği sunulması hedefleniyor. CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi kapsamında 100 bin TL kredi kullanacak bir kişi için 24 ay vadede yüzde 1,65 faiz oranları ile aylık 527 TL taksitle kredi kullandırılması hedeflenmektedir.