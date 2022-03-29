Hafta içi her gün Teve 2 kanalında yayınlanan Kelime Oyunu yarışması izleyiciler tarafından oldukça keyifli bir şekilde takip ediliyor. 29 Mart Teve2 kelime oyunu güncel yanıtlar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.
Hafta içi her gün Teve 2 kanalında yayınlanan Kelime Oyunu yarışması izleyiciler tarafından oldukça keyifli bir şekilde takip ediliyor. 29 Mart Teve2 kelime oyunu güncel yanıtlar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.
Kelime Oyunu yarışması hafta içi her gün Teve 2 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler yarışmayı büyük bir keyifle takip ederken ekranları başında heyecanlanıyorlar. Soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar ise gursesgazetesi.com üzerinde tüm soru cevaplara ulaşabiliyorlar. İşte detaylar..
SORU: Kanun yoluyla hürriyeti kısıtlamak.
YANIT: TUTUKLAMAK
SORU: GERÇEKÜSTÜCÜLÜK
YANIT: SÜRREALİZM
SORU: İKİYÜZLÜLÜK ANLAMINDA ARAPÇA KÖKENLİK SÖZCÜK
YANIT: RİYA
SORU: BACAĞI DİZDEN AYAK BİLEĞİNE KADAR OLAN BÖLÜMÜ, BALDIR
YANIT: İNCİK
SORU: BİR ŞEYİN ÖNEMİNİ BELİRLEMEYE YARAYAN SOYUT ÖLÇÜ VEYA PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN KARŞILIK
YANIT: DEĞER
29 MART TEVE 2 KELİME OYUNU CEVAPLARI
Teve 2 ekranlarında Kelime Oyunu yarışmasında merak edilen soruların yanıtları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.
Teve 2 Kelime Oyunu
Kelime Oyunu, sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı, sırasıyla Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, FOX ve günümüzde teve2'de hafta içi her gün yayınlanmaya devam eden yarışma programıdır.
Gözden kaçırmayın29 Mart Salı Survivor All Star Eleme Potasına Kimler Girdi? Survivor Eleme Potasındaki İsimler Kimler?
İlk bölüm yayın tarihi: 5 Ocak 2009
Yayın tarihi: 5 Ocak 2009 - günümüz
Bölüm sayısı: 1700+
Dağıtımcı firma: Sera Film Services
Format: Yarışma
Sezon sayısı: 12
Sunucu: Ali İhsan Varol