Hafta içi her gün Teve 2 kanalında yayınlanan Kelime Oyunu yarışması izleyiciler tarafından oldukça keyifli bir şekilde takip ediliyor. 29 Mart Teve2 kelime oyunu güncel yanıtlar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Hafta içi her gün Teve 2 kanalında yayınlanan Kelime Oyunu yarışması izleyiciler tarafından oldukça keyifli bir şekilde takip ediliyor. 29 Mart Teve2 kelime oyunu güncel yanıtlar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Kelime Oyunu yarışması hafta içi her gün Teve 2 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler yarışmayı büyük bir keyifle takip ederken ekranları başında heyecanlanıyorlar. Soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar ise gursesgazetesi.com üzerinde tüm soru cevaplara ulaşabiliyorlar. İşte detaylar..

SORU: Kanun yoluyla hürriyeti kısıtlamak.

YANIT: TUTUKLAMAK

SORU: GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

YANIT: SÜRREALİZM

SORU: İKİYÜZLÜLÜK ANLAMINDA ARAPÇA KÖKENLİK SÖZCÜK

YANIT: RİYA

SORU: BACAĞI DİZDEN AYAK BİLEĞİNE KADAR OLAN BÖLÜMÜ, BALDIR

YANIT: İNCİK

SORU: BİR ŞEYİN ÖNEMİNİ BELİRLEMEYE YARAYAN SOYUT ÖLÇÜ VEYA PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN KARŞILIK

YANIT: DEĞER

29 MART TEVE 2 KELİME OYUNU CEVAPLARI

Teve 2 ekranlarında Kelime Oyunu yarışmasında merak edilen soruların yanıtları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Teve 2 Kelime Oyunu

Kelime Oyunu, sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı, sırasıyla Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, FOX ve günümüzde teve2'de hafta içi her gün yayınlanmaya devam eden yarışma programıdır.

İlk bölüm yayın tarihi: 5 Ocak 2009

Yayın tarihi: 5 Ocak 2009 - günümüz

Bölüm sayısı: 1700+

Dağıtımcı firma: Sera Film Services

Format: Yarışma

Sezon sayısı: 12

Sunucu: Ali İhsan Varol