Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kıya sıya mücadele verilen bu akşam ki dokunulmazlık oyununda adrenalinler yükseliyor. Survivor'ın en zorlu parkur yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kıya sıya mücadele verilen bu akşam ki dokunulmazlık oyununda adrenalinler yükseliyor. Survivor'ın en zorlu parkur yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

29 Mart Survivor Dokunulmazlık Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam çok önemli bir dokunulmazlık oyunu oynanırken Perviz'in sakatlandığı görüntüler izleyicileri şok etti. Survivor'ın en zorlu parkurunda büyük bir heyecana sahne olacak olan dokunulmazlık oyununda kim oyunu kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinden galip gelen taraf kim oldu? İşte detaylar..

Survivor'da 29 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise belli olur olmaz gursesgazetesi.com adresinde olacak.

Instagram'da yer alan bilgilere göre ise dokunulmazlık yarışmasını Ünlüler'in kazandığı iletiliyor.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Oyuncuları

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda