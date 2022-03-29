TV 8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da eleme için isimler belli oldu. Eleme potasına giren o isimler görenleri şok etti. Yarışmacılar resmen birbirine girdi. Peki Survivor All Star'da 29 Mart Salı eleme potasında yer alan isimler kimler oldu? İşte eleme potasına giren o yarışmacılar...

TV 8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da eleme için isimler belli oldu. Eleme potasına giren o isimler görenleri şok etti. Yarışmacılar resmen birbirine girdi. Peki Survivor All Star'da 29 Mart Salı eleme potasında yer alan isimler kimler oldu? İşte eleme potasına giren o yarışmacılar...