Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın ikinci günü 29 Mart Salı gelinler arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın ikinci günü olan Salı günü gelinler arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Gelinim Mutfakta yarışmasına olan ilgi kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. Salı günü haftanın ikinci günü gelinlerin mücadelesinde günün birincisi kim oldu merak ediliyor. İzleyiciler puanlama kısmını kaçırdıklarında internet üzerinden günün puanlamalarını araştırırken 29 Mart puanlamaları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Peki Gelinim Mutfakta günün birinciliğini kim aldı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

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Kanal D ekranlarında haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta yarışmasına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelinlerin yarışmasında neler olacak merak edilyior. İşte 29 Mart Gelinim Mutfakta yarışma puanlamaları..

Gelinim Mutfakta 29 Mart Çeyrek Altın Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarında haftanın ilk günü mutfakta rekabetler yükseldi. Haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen gelinlerden hangisi çeyrek altın kazanacak? Gelinlerin arasında gidecek olan rekabetin beraberinde programda tansiyonların yükselmesi gelinlerin de adrenallerini arttırıyor. Peki 29 Mart gelinim mutfakta puanlamaları nasıl?

Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 kim kazandı?

Haftanın her günü Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincileri açıklanıyor. Günün birincileri çeyrek altın kazanırken 29 Mart günü kim kazandı? İşte detaylar..

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Gelinim Mutfakta 29 Mart Salı yarışma birincisi gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Gelinim Mutfakta 28 Mart 2022 puanlamaları

Miyase: 13

Yeşim: 10

Hasret: 16

Damla: 13

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü 28 Mart 2022 puanlamaları sonrasında Hasret günün birincisi oldu. Günün birincisi olan Hasret çeyrek altını kazandı.