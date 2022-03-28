Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı? Yemekteyiz bugün kim kaç puan oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Yemekteyiz yarışmasına olan ilgi kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazartesi günü haftanın ilk günü yarışmacıların mücadelesinde günün birincisi kim oldu merak ediliyor. İzleyiciler puanlama kısmını kaçırdıklarında internet üzerinden günün puanlamalarını araştırırken 28 Mart puanlamaları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Peki Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

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Tv8 ekranlarında haftanın ilk günü Yemekteyiz yarışmasına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarışmacılar bu haftada neler olacak merak ediliyor. İşte 28 Mart Yemekteyiz yarışma puanlamaları..

Yemekteyiz 28 Mart Kim Kaç Puan Aldı?

Tv8 ekranlarında haftanın ilk günü mutfakta rekabetler yükseldi. Haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen yarışmacılardan puanlar nasıl olacak? Yarışmacılar arasında gidecek olan rekabetin beraberinde programda tansiyonların yükselmesi gelinlerin de adrenallerini arttırıyor. Peki 28 Mart yemekteyiz puanlamaları nasıl?

Yemekteyiz 28 Mart 2022 puanları

Haftanın her günü Yemekteyiz yarışmasında günün puanlamaları açıklanıyor. Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı, 28 Mart puanları.. İşte detaylar..

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Yemekteyiz 28 Mart Pazartesi yarışma puanlamaları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.