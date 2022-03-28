Brent petrol artışı ile birlikte yükselen akaryakıt fiyatları 28 Mart itibari ile ne kadar oldu? İşte güncel yakıt fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. 28 Mart benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Günün akaryakıt fiyatları haberimizin devamında yer alıyor. 28 Mart Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Benzin, Motorin, LPG fiyatları Opet, Shell, Petrol Ofisi, BP Ne Kadar? İşte detaylar..

Brent petrol artışı ile birlikte yükselen akaryakıt fiyatları 28 Mart itibari ile ne kadar oldu? İşte güncel yakıt fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. 28 Mart benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Günün akaryakıt fiyatları haberimizin devamında yer alıyor. 28 Mart Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Benzin, Motorin, LPG fiyatları Opet, Shell, Petrol Ofisi, BP Ne Kadar? İşte detaylar..

Yeni yıl öncesinde Türkiye'de faiz düşmesi ile birlikte döviz rakamları yükselirken sonuçlarının bedeli ise vatandaşa kesildi. Artan dolar kuru ile birlikte vatandaşlar gıda başta olmak üzere akaryakıt, elektrik ve doğalgaz ücretleri neredeyse 2 kat zamlandı. Türkiye'de artan fiyatlar sonrasında ise vatandaşlar her gün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 28 Mart itibari ile güncel akaryakıt fiyatları..

OPET, SHELL, BP, PETROL OFİSİ AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketleri olan Opet, Shell, BP Ve Petrol Ofisi her gün farklı fiyat politikası ile vatandaşlara hizmet vermektedir. Özellikle şehir içi ve şehir dışı fiyatlarının epey farklı olduğu bu petrol istasyonlarında akaryakıta gelen zamlar ile birlikte güncel fiyatların ne kadar olduğu çok merak ediliyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatları ile çok yakından ilgilenirken 28 Mart benzin ne kadar? 28 Mart dizel ne kadar? 28 Mart LPG ne kadar? Merak ediliyor, işte detaylar.

OPET 28 MART BENZİN NE KADAR?

Pazartesi günü benzin fiyatları Opet dükkanında;

Kurşunsuz benzin 19.8 TL

Motorin Ultra Force 23.66 TL

Motorin Eco Force 23.61 TL

Gazyağı 22.86 TL

Fuel Oil 16. 63 TL

Kalorifer yakıtı 19.51 TL

SHELL 28 MART AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz benzin 95 oktan 19.80 TL

Motorin 23.62 TL

Gazyağı 22.87 TL

Fuel oil 16.58 TL

LPG 11.20 TL

PETROL OFİSİ 28 MART AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz benzin 19.78 TL

Motorin 23.64

LPG 11.12

BP 28 MART AKARYAKIT FİYATLARI