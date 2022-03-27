Türkiye genelinde hizmet veren noterler hafta sonu nöbetçi olarak görevlendirildiklerinde çalışmaktadır. Ev alım satım, araba alım satım vb. gibi birçok işlerde hizmet veren noterler her şehirde belirli nöbetçi yerlerde kısıtlı saatlerde hizmet vermektedir. 27 Mart Pazar Noterler Açık Mı? 27 Mart Hangi Noterler Açık? 27 Mart Pazar TNB Nöbetçi Noter Listesi.. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye genelinde hizmet veren noterler hafta sonu nöbetçi olarak görevlendirildiklerinde çalışmaktadır. Ev alım satım, araba alım satım vb. gibi birçok işlerde hizmet veren noterler her şehirde belirli nöbetçi yerlerde kısıtlı saatlerde hizmet vermektedir. 27 Mart Pazar Noterler Açık Mı? 27 Mart Hangi Noterler Açık? 27 Mart Pazar TNB Nöbetçi Noter Listesi.. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Vatandaşlar hafta içinden hafta sonuna sarkan işlerini halledebilmek adına açık noterleri araştırmaktadır. TNB Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Samsun, Bursa vb. gibi birçok ilde açık olan noter araştırmaları yapan vatandaşlar son yıllarda ki noter düzenlemesi ile birlikte artık işlerini nöbetçi noterlerden halledebilmektedir. Önemli ve aciliyet gerektiren işlerini tamamlayabilmek için açık noter listesi araştıran vatandaşlar ise 27 Mart Pazar günü işlerini belirli yerlerden yapabilmektedir. İşte detaylar..

Türkiye'de hafta sonları devlete bağlı kurumlar çalışmamaktadır. Gelen düzenlemeler ile birlikte ise nöbetçi noterlikler üzerinden aciliyet gerektiren işler gerçekleştirilebilmektedir.

27 MART NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ

27 Mart 2022 Pazar günleri için Türkiye genelinde yirmi dokuz nöbetçi noter görevlendirilmesi gerçekleştirildi. Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mersin illerinde şu noterler açıktır: