Yatırımcıların her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 27 Mart Pazar günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yatırımcıların her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 27 Mart Pazar günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gram altın güne 933 TL ile başladı. İşte günün tüm altın rakamları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Haberi okumaya devam et!

Brent petrol artışı, devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatlarında ki yükseliş sürüyor. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından gelen faiz arttımı sonrasında ise altın fiyatlarında yeni güncellemeler yaşanıyor.. İşte 27 Mart 2022 Pazar günü itibari ile güncel altın fiyatları..

27 MART GÜNÜN ALTIN RAKAMLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU ?

Gram altın alış fiyatı: 933,47

Gram altın satış fiyatı: 933,90

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.517,00

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.532,00

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın alış fiyatı : 3.032,00

Yarım altın satış fiyatı : 3.064,00

TAM ALTIN NE KADAR OLDU ?

Tam altın alış fiyatı : 6.055,00

Tam altın satış fiyatı : 6.106,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU ?

Cumhuriyet altını alış fiyatı : 6.186,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.265,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.186,00

Ata altın satış: 6.265,00