Uygun fiyatlı market zincirleri arasında yer alan BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı. 26 Nisan BİM aktüel ürün kataloğunun içeriğindeki ürünler vatandaşın ilgisini çekti. Mutfaktan, oturma odasına ve teknolojiye kadar pek çok ihtiyacımızı karşıladığımız aktüel ürün kataloğunda 26 Nisan tarihinde neler var? İşte 26 Nisan Bim Aktüel Ürün Kataloğu...
Enflasyonun artması ve dolar kurunun yükselmesi ile birlikte vatandaş gözünü ucuz alışverişin adresine dikti. Hem uygun fiyatlı hem de pek çok ürünün bulunduğu market zincirleri arasında yer alan BİM 26 nisan aktüel ürün kataloğunu yayınlandı. Mutfaktan, oturma odasına ve teknolojiye kadar pek çok ihtiyacımızı karşıladığımız aktüel ürün kataloğunda 26 Nisan tarihinde neler var? İşte 26 Nisan Bim Aktüel ürün kataloğu...
BİM 26 Nisan Aktüel Ürün Kataloğunda Neler Var?
Bim aktüel ürün kataloğundaki ürünler vatandaşın şimdiden ilgisini çekmeyi başardı. Uygun fiyatlı çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu Bim aktüel ürün kataloğundaki ürünler şimdiden ilgi görmeye başlarken kapıda yine kuyrukların oluşması bekleniyor.
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Teknolojik aletlerin, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının yanı sıra mutfak ve pek çok dekorasyon ürünlerinin bulunduğu Bim aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var? He hafta merakla beklenen Bim aktüel ürün kataloğunda 26 Nisan'da hangi ürünlerin olduğu oldukça merak edildi. İşte 26 Nisan Bim aktüel ürün kataloğu...
- Peros 12 KG. Toz deterjan 99,90 TL.
- Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 39,90 TL.
- Finish 72’li Bulaşık Makinesi Tableti 99,90 TL.
- Agu Baby 100’lü Bebek Bezi Maxi 99,90 TL.
- Agu Baby 82’li Bebek Bezi Junior 99,90 TL.
- Agu Baby 70’li Bebek Bezi X-Large 99,90 TL.
- Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL.
- Blume 12’li Nature Havlu Kağıt 31,50 TL.
- Blume 12’li Nature Tuvalet Kağıdı 21,50 TL.
- Pişirme Kağıdı Roll-Up 9,90 TL.
- Ecco Soft 200’lü Peçete 7,90 TL.
- Bulut 1200 ml Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 19,90 TL.
- Bulut 5 Litre Özel Seri Çamaşır Yumuşatıcısı 31,90 TL.
- Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 17,90 TL.
- Cif 750 ml Jel Bahar ve Cif Beyaz Sabun 27,50 TL.
- Cif P[ampersand]S 750 ml Mutfak ve Cif 70 ml Serum Mutfak 23,90 TL.
- Perwoll 4 Litre Sıvı Deterjan 54,90 TL.
- Marc Express 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 17,90 TL.
- Koruma 500 ml Wc Temizleyici 17,90 TL.
- Bref 2×50 gr Wc Temizleme Küpü 14,90 TL.
- Cilit Bang 1000 ml Pas Kireç Yağ Sökücü 13,90 TL.
- Sleepy Slim Hijyenik Ped 17,90 TL.
- Uni Baby 52’li Islak Mendil 7,90 TL.
- Mr.Green 10’lu Bulaşık Süngeri 9,90 TL.
- Parex Bulaşık Fırçası 7,90 TL.
- Kese ve Sabunluk 12,90 TL.
- Yüz Kesesi 9,90 TL.
- Banyo Kesesi 12,90 TL.
- Miss 1 Litre Arap Sabunu 13,90 TL.