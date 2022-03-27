26 Mart Cumartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Tv ekranlarında Güldür Güldür Show, Tv8 ekranlarında Survivor, Gönül Dağı gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

26 Mart Cumartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Tv ekranlarında Güldür Güldür Show, Tv8 ekranlarında Survivor, Gönül Dağı gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor. İşte dün akşama dair tüm sıcak gelişmeler ve güncel reyting sonuçları..

26 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

26 Mart Cumartesi günü yayınlanan programlardan Survivor, Güldür Güldür, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

19 Mart 2022 Cumartesi Reyting Sonuçları



26 Mart Cumartesi Rating Sonuçları

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfa da yer alacak.