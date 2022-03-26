Türkiye'de sık kullanılan ve en önemli hizmetler arasında gösterilen kargo firmaları 26 Mart cumartesi açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 26 Mart Cumartesi hangi kargolar açık? Yurtiçi, Sürat, PTT, MNG, UPS, Aras Kargo Cumartesi Kaça Kadar Açık? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'de sık kullanılan ve en önemli hizmetler arasında gösterilen kargo firmaları 26 Mart cumartesi açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 26 Mart Cumartesi hangi kargolar açık? Yurtiçi, Sürat, PTT, MNG, UPS, Aras Kargo Cumartesi Kaça Kadar Açık? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'nin en önemli firmaları arasında yer alan Yurtiçi, Sürat, PTT, MNG, UPS ve Aras kargo Cumartesi günü çalışıyor mu merak ediliyor. Vatandaşların kargo gönderimi ve alımı gibi ihtiyaçlarında ortaya çıkan bu sorgulamalar gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

26 Mart Cumartesi Yurtiçi Kargo Açık Mı, Kaça Kadar Açık?

Yurtiçi Kargo; Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında ise müşteri gönderilerinin kabulü gerçekleştirilir.

26 Mart Cumartesi Sürat Kargo Açık Mı, Kaça Kadar Açık?

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır.

26 Mart PTT Kargo Açık Mı, Kaça Kadar Açık?

Bir devlet şirketi olan PTT Kargo, Cumartesi günleri çalışmamaktadır.

26 Mart UPS Kargo Açık Mı, Kaça Kadar Açık?

UPS KARGO hafta sonu Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermektedir.

26 Mart Aras Kargo Açık Mı, Kaça Kadar Açık?

Aras Kargo hafta sonu cumartesi günleri 09.30'dan 15.00'e kadar hizmet vermektedir.