Cumartesi günü piyasalar kapalı dahi olsa vatandaşlar yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna savaşı piyasalara doğrudan etki etmeye devam ediyor. 26 Mart Cumartesi dolar güne ne kadarla başladı? Euro ne kadar? 26 Mart Cumartesi dolar, euro kaç TL? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Cumartesi günü piyasalar kapalı dahi olsa vatandaşlar yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna savaşı piyasalara doğrudan etki etmeye devam ediyor. 26 Mart Cumartesi dolar güne ne kadarla başladı? Euro ne kadar? 26 Mart Cumartesi dolar, euro kaç TL? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Vatandaşların güncel olarak takip ettiği dolar ve euro kurları güne kaç TL ile başladı? Yatırımcılar döviz yatırımlarını değerlendirmek için her gün sıklıkla takip ettikleri dolar, euro fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederek güne başlıyor. Dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna savaşı ise piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Amerikan Merkez Bankası FED'in son toplantısında faiz arttırımına gitmesi ise piyasalara hareketlilik kattı. Buna göre ise dolar ne kadar oldu merak ediliyor. İşte dolar/euro 26 Mart fiyatları..

26 MART DOLAR KAÇ TL?

Cuma günü piyasa kapanışını 14,8306TL'den yapan Dolar/TL kuru 26 Mart itibari ile 14,8296TL'den alış fiyatı ve 14,8317 TL'den satış fiyatı işlem görmeye başladı.

26 MART EURO KAÇ TL?

Piyasaların kapandığı gün olan Cuma günü 16,2949TL'den kapanış yapan Euro/TL'de 26 Mart Cumartesi itibari ile yukarı doğru bir çıkış var. Cumartesi günü itibari ile alış fiyatı 16,2819TL olan EURO'nun satış fiyatı ise 16,3080TL oldu.

Dünya piyasalarından gelecek gelişmelere göre ise dolar/tl ve euro/tl ne kadar olacak merak ediliyor.