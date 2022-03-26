Yatırımcıların her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 26 Mart Cumartesi günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yatırımcıların her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 26 Mart Cumartesi günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de son aylarda artan döviz ile birlikte patlak veren enflasyon sonrasında altın fiyatları da uçuşa geçti. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından gelen faiz arttırımı, dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte birçok dövizde fiyat artışları sürüyor. Vatandaşlar ise yatırımlarını iyi değerlendirmek adına her geçen gün altın fiyatlarını incelemektedir.

Brent petrol artışı, devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatlarında ki yükseliş sürüyor. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından gelen faiz arttımı sonrasında ise altın fiyatlarında yeni güncellemeler yaşanıyor.. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi günü itibari ile güncel altın fiyatları..

26 MART ALTIN FİYATLARI

26 Mart 2022 Cumartesi günü itibariyle altın fiyatları belli oldu. Saat 08:00 itibariyle gram altın 931,34 liradan, çeyrek altın ise 1.493,56 liradan alıcı buldu.

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 931,34

SATIŞ: 936,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.493,56

SATIŞ: 1.526,93

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

ALIŞ: 933,47

SATIŞ: 933,90