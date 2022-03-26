Vatandaşlar hafta sonu işlerini halledebilmek için hangi notere gitmeli? TNB Ankara, İstanbul ve İzmir'deki nöbetçi noter listesi karşınızda..

Vatandaşlar hafta sonu işlerini halledebilmek için hangi notere gitmeli? TNB Ankara, İstanbul ve İzmir'deki nöbetçi noter listesi karşınızda.. Türkiye Noterler Birliği'nin ve Adalet Bakanlığı'nın nöbetçi noterlik düzenlemesi ile birlikte cumartesi ve pazar günleri belirli noterler açık bulundurulacaktır. Önemli işlerini yapmak isteyen kişiler bu noterlere giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi noterler cumartesi ve pazar açık olacak? İşte detaylar..

Cumartesi ve pazar devlete bağlı kurumların tatil olması nedeniyle noterlerde çalışmamaktaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte belirli işlemleri yapabilen nöbetçi noterlikler belirlenmişti. Düzenlemeyle birlikte noterde önemli işi olan vatandaşlar cumartesi ve pazar günü de işlem yapabilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha fazla bulunan nöbetçi noterlikler haberimizde sizlerle..

İstanbul Nöbetçi Noterlikler

Bakırköy 13 Noterliği

Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi, Alaybey Sokak, No:10 K:1 Merter 34010 Güngören / İstanbul

Bakırköy 29 Noterliği

Atatürk Mahallesi, Ikitelli Caddesi, N. 6/1 Küçükçekmece / İstanbul

Beykoz 2 Noterliği

Kavacık Mihrabat Caddesi, Mihrabat Iş Merkezi N:84 K:1 Beykoz / İstanbul

Beyoğlu 6 Noterliği

Billur Sokak, Tünel Yanı Arı Han No:6 Karaköy 80000 Beyoğlu / İstanbul

Beyoğlu 50 Noterliği

Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi, No:6/1 Kağıthane / İstanbul

Gaziosmanpaşa 6 Noterliği

Eski Edirne Asfaltı Şahinler Işmerk. N:606/1 Sultangazi / İstanbul

Kartal 1 Noterliği

23 Nisan Caddesi, Özçin Sokak, N:7 81410 Kartal / İstanbul

Kartal 17 Noterliği

Küçükyalı Merkez. Mahallesi, Bağdat Caddesi, Barbaros Hayrettin Sokak, No:6 /f Maltepe / İstanbul

Üsküdar 33 Noterliği

Eyüp Sultan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yadigar Sokak Otomer Galericiler Sitesi G Blok No:3-7-8 Sancaktepe / İstanbul