Vatandaşlar hafta sonu işlerini halledebilmek için hangi notere gitmeli? TNB Ankara, İstanbul ve İzmir'deki nöbetçi noter listesi karşınızda..
Vatandaşlar hafta sonu işlerini halledebilmek için hangi notere gitmeli? TNB Ankara, İstanbul ve İzmir'deki nöbetçi noter listesi karşınızda.. Türkiye Noterler Birliği'nin ve Adalet Bakanlığı'nın nöbetçi noterlik düzenlemesi ile birlikte cumartesi ve pazar günleri belirli noterler açık bulundurulacaktır. Önemli işlerini yapmak isteyen kişiler bu noterlere giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi noterler cumartesi ve pazar açık olacak? İşte detaylar..
Cumartesi ve pazar devlete bağlı kurumların tatil olması nedeniyle noterlerde çalışmamaktaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte belirli işlemleri yapabilen nöbetçi noterlikler belirlenmişti. Düzenlemeyle birlikte noterde önemli işi olan vatandaşlar cumartesi ve pazar günü de işlem yapabilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha fazla bulunan nöbetçi noterlikler haberimizde sizlerle..
İstanbul Nöbetçi Noterlikler
Bakırköy 13 Noterliği
Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi, Alaybey Sokak, No:10 K:1 Merter 34010 Güngören / İstanbul
Bakırköy 29 Noterliği
Atatürk Mahallesi, Ikitelli Caddesi, N. 6/1 Küçükçekmece / İstanbul
Beykoz 2 Noterliği
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Kavacık Mihrabat Caddesi, Mihrabat Iş Merkezi N:84 K:1 Beykoz / İstanbul
Beyoğlu 6 Noterliği
Billur Sokak, Tünel Yanı Arı Han No:6 Karaköy 80000 Beyoğlu / İstanbul
Beyoğlu 50 Noterliği
Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi, No:6/1 Kağıthane / İstanbul
Gaziosmanpaşa 6 Noterliği
Eski Edirne Asfaltı Şahinler Işmerk. N:606/1 Sultangazi / İstanbul
Kartal 1 Noterliği
23 Nisan Caddesi, Özçin Sokak, N:7 81410 Kartal / İstanbul
Kartal 17 Noterliği
Küçükyalı Merkez. Mahallesi, Bağdat Caddesi, Barbaros Hayrettin Sokak, No:6 /f Maltepe / İstanbul
Üsküdar 33 Noterliği
Eyüp Sultan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yadigar Sokak Otomer Galericiler Sitesi G Blok No:3-7-8 Sancaktepe / İstanbul
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Ankara Nöbetçi Noterlikler
Ankara 53 Noterliği
Mutlukent Mahallesi, 1948. Sokak No:4 Ümitköy Çankaya / Ankara
Ankara 60 Noterliği
Bahçekapı Mahallesi, Yeşilçam Sanayi Sitesi 5 Caddesi, N:15/5-6 Jandarma Eğitim Tesisleri Yanı Şaşmaz Etimesgut / Ankara
Ankara 66 Noterliği
Melih Gökçek Caddesi 1445. Sokak No:99/a Yenimahalle / Ankara
Akyurt 1 Noterliği
Beyazıt Mahallesi, Ankara Caddesi, N:9/b Akyurt / Ankara