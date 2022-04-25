Geçen hafta rekabetin ve kıyasıya mücadelenin yer aldığı programda yeni haftada yeni yarışmacılar yer alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları kimler? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Yeni haftaya başlarken Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın yeni yarışmacıları belli oldu. Rekabetin her zaman dorukta olduğu yarışmada, yeniden ve yeni yaruşmacılar 15 Bin TL için yarışmaya başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı programda, rakiplerinden daha iyi menü ve sunumlar hazırlayarak en yüksek puanı almak isteyen yarışmacılar yeni haftaya başlıyor! Peki 25 Nisan Pazartesi hangi yarışmacılar yarışacak?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan Yarışmacıları

Neslihan; Bu hafta yarışacak olan Neslihan, rakiplerine adeta meydan okudu! Kendine oldukça güvenen yarışmacı, hazırlayacağı menü ile kendini göstereceğini söyledi. Yayınlanan fargmanda görüldüğü üzere diğer rakiplerine göz açtırmayan bir yarışmacı oldğunu iddia etti.

Yavuz; Oldukça sert ve gergin yaşandığı yarışmada yine iddialı yarışmacılardan biri de Yavuz oldu. Neslihan ile aralarında gerginliğin görüldüğü yarışmacı, tepkilerin de odak noktası oldu. Sert tavırlarının yanı sıra hazırlayacağı yemekler ve yorumları da şimdiden merak konusu oldu.

Işık; Neslihan'ı eleştiren bir diğer yarışmacı da Işık oldu. Hazırlayacağı yemeğe ve kendi menüsüne güvenen yarışmacı, adını herkese duyaracağını iddia etti. Amacının 15 Bin TL ödülünün yanı sıra herkes tarafından duyulması olduğunu söyledi. Yarışmacının bu hafta hazırlayacağı menü ise oldukça merak konusu haline geldi.

Ozan; Stili ile dikkat çekici yarışmacılardan biri olarak yarışmada boy gösteren Ozan, en sakin yarışmacılardan biriydi. Gerginlikten uzak durduğunu ve hoşlanmadığını dile getiren yarışmacı, yemeklerde de iddialı olduğunu vurguladı. Kavga ve gerginlik ile değil, yarışmadaki birincilikle ilgilendiğini de söyledi. Haftanın sakin yarışmacısı Ozan'ın performansı ve puan durumu şindiden merak edildi.

Suna; İddialı yorumlara sahip olan Suna, yarışmada yorumları ile dikkat çeken isim oldu. Diğer yarışmacılara yaptığı yorumlar ile bilinen yarışmacı, yemek yaparken tüm iddiasını gösterdi. Yorumlara ve yemeklere karşı yapılan eleştiriler konusunda da oldukça iddialıydı.

25 Nisan Yemekteyiz Puan Durumu

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı programda ilk gün yarışacak olan yarışmacı ve puan durumu oldukça merak konusu oldu. Yarışmacıların belli olduğu ve fragmanın yayınlandığı hafta ile ilgilini henüz bir gelişme yaşanmadı. Bugün yayınlanacak bölüm sonrasında ise puan durumu ile yarışacak olan ilk yarışmacı belli olacak.