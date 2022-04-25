Bugün en çok merak edilenler arasında yeni haftaya başlarken TV'de yayınlanan dizi ve programların yayın akışı vardı. Peki bugün TV'de neler var? Detaylar gursesgazetesi.com'da...
Yeni haftaya başlarken en çok merak edilenler arasında yeni haftada başlayacak olan TV programları oldu. İnternette de en çok merak edilenler arasında bu haftanın TV yayın akışı vardı. Peki bugün TV'de hangi dizi ve programlar var? İşte 25 Nisan Pazartesi TV Yayın Akışı...
25 Nisan Pazartesi Yayın Akışı
25 Nisan Pazartesi Atv Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Hakim
23:30 Hakim
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
25 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zengo
22:00 Zengo
23:45 Köpek Balığı İstilası 5
01:45 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
25 Nisan Pazartesi Show Yayın Akışı
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12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
22 Nisan Pazartesi Fox Yayın Akışı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Şevkat Yerimdar
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
25 Nisan Pazartesi Star Yayın Akışı
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Şantaj
22:30 Şantaj
25 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:15 Masumlar Apartmanı
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
01:35 Kasaba Doktoru
02:40 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
25 Nisan Pazartesi Tv8 Yayın Akışı
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan