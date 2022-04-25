Bugün en çok merak edilenler arasında yeni haftaya başlarken TV'de yayınlanan dizi ve programların yayın akışı vardı. Peki bugün TV'de neler var? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Yeni haftaya başlarken en çok merak edilenler arasında yeni haftada başlayacak olan TV programları oldu. İnternette de en çok merak edilenler arasında bu haftanın TV yayın akışı vardı. Peki bugün TV'de hangi dizi ve programlar var? İşte 25 Nisan Pazartesi TV Yayın Akışı...

25 Nisan Pazartesi Yayın Akışı

25 Nisan Pazartesi Atv Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Hakim

23:30 Hakim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

25 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zengo

22:00 Zengo

23:45 Köpek Balığı İstilası 5

01:45 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

25 Nisan Pazartesi Show Yayın Akışı

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

22 Nisan Pazartesi Fox Yayın Akışı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:15 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

25 Nisan Pazartesi Star Yayın Akışı

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Şantaj

22:30 Şantaj

25 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:15 Masumlar Apartmanı

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:35 Kasaba Doktoru

02:40 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

25 Nisan Pazartesi Tv8 Yayın Akışı

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan