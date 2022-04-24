Türkiye'de KYK burs ve kredi ödemesi alan öğrenciler bayram öncesinde Mayıs ayı ödemelerini Nisan 25'de alacak. 25 Nisan KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Saat Kaçta Hesaplara Yatırılacak?

Türkiye'de KYK burs ve kredi ödemesi alan öğrenciler bayram öncesinde Mayıs ayı ödemelerini Nisan 25'de alacak. Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilere müjde olarak verilirken tüm öğrenciler KYK burs ve kredi ödemelerini 25 Nisan Pazartesi günü hesaplarına alabilecek. Merakla beklenen haberler arasında yer alan KYK ödemelerinin bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili tüm gelişmeler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Üniversite öğrenimine başlayan öğrencilere sunulan avantajlar arasında yer alan geri ödemeli ve geri ödemesiz burs ödemeleri KYK tarafından gerçekleştiriliyor. KYK'a başvuran öğrenciler üniversite öğrenimlerinde devlet tarafından karşılıklı veya karşılıksız ödemeler alabilecek. 25 Nisan KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Saat Kaçta Hesaplara Yatırılacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kurumdur.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ SAAT KAÇTA YATIRILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde ile birlikte tüm öğrenciler 25 Nisan tarihlerinde bayram öncesinde KYK burs ve kredi ödemelerini çekebilecek. İşte bakanlıktan gelen o açıklamalar..

"Sevgili öğrenciler,

Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleriniz 25 Nisan saat 23.59 itibariyle hesaplarınıza aktarılmaya başlanacaktır.

İyi bayramlar dileriz."

Bakanlık tarafından verilen bilgiler doğrultusunda öğrenciler 25 Nisan 2022 Pazartesi günü KYK ödemelerini gün içerisinde alamayacak. Bakanlık tarafından verilen mesajlar doğrultusunda ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesi fark etmeksizin 25 Nisan 2022 Pazartesi saat 23:59'da hesaplara yatırılmaya başlanacak. Hesaplara yatırılacak tutar ise 850 TL olacak.

Türkiye'de artan enflasyon ve döviz kurları ile birlikte öğrencilerin 650 TL olan KYK burs ve kredi ödemeleri bu sene 850 TL'e çıkartılmıştı. Bu sayede ise öğrenciler 2022 yılı içerisinde 850 TL ödemelerini almaya devam edebilecek. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise öğrenciler 26 Nisan tarihinde KYK burs ve kredi paralarını kullanabilecek.