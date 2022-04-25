Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, bugün yeni haftanın ilk günü ile sevenleriyle buluştu. Peki; Gelinim Mutfakta 25 Nisan günün birincisi kim oldu, çeyrek altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın ilk bölümü yayınlandı. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü haftanın finalinde tüm haftanın galibi kim oldu? Toplam puanlama durumunda bilezikleri kazanan gelin ve kaynana kim?

Kanal D ekranlarında, Nursel Ergin'in sunumuyla sevenleriyle buluşan Gelinim Mutfakta programı bugün de sevenleriyle buluştu. Gündüz kuşağı yarışma programları arasında en çok sevilen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta programı bugünün kazananına çeyrek altın ödülünü verdi.

25 Nisan Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftalardır mutfaktaki yeteneklerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerinden puanları topladı. Bazı kayınvalideler gelininin tabağını tanıyarak en yüksek puanı ona verdi. Bazı kayınvalideler ise gelinlerinin tabağını tanıdığı düşüncesi ile başka gelinlere yüksek puan verip, kendi gelinine düşük puan verdi. En yüksek puanı alanın bir adet çeyrek altın ile ödüllendirildiği programda günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi belli olduğunda bu sayfada yer alacak.

24 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Gelinler bugün de kayınvalidelerinden topladığı puanlar ile günün birinciliği için birbirleriyle mücadele etti. Yarışmada günün birincisi henüz belirlenmedi. Yarışmanın sevenleri yarışmada çeyrek altını kimin kazanacağını heyecanla bekliyor.

Gelinim Mutfakta 25 Nisan Pazartesi Toplam Puanlar

Miyase 1 1 1 1 5 9(-2) Damla 4 5 5 3 4 21 Bahar 5 1 3 3 1 13 Senanur 2 1 3 5 4 15

Gelinim Mutfakta 25 Nisan Pazartesi günü Damla günün birincisi oldu. Çeyrek altını alan isim Damla olurken günün sonuncusu ise Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta Program Konusu

2018 yılında ekranlardaki yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta programında gelinler; kendilerine verilen malzemeler ile yapmaları gereken yemek ya da tatlıları hazırlayarak sunum yapar. Gelinlerin sunumlarını kayınvalideler, hangi tabağın hangi geline ait olduğunu bilmeyerek tadarlar ve puanlamalarını yaparlar. Verilen puanlara göre günün birincisi bir adet çeyrek altın kazanır. Hafta boyunca en çok puanı toplayan gelinler ise, haftanın birincisi olarak bir adet bilezik kazanır. Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyen gelin ve kayınvalideler programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki; Gelinim Mutfakta programına nasıl başvuru yapılır?