Tv8 ekranlarının sevilen programlarından birisi olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları ile yayınlanmaya devam ediyor. Yeni haftada 21-25 Mart birbirinden farklı yarışmacılar yarışırken haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar..

Tv8 ekranlarının sevilen programlarından birisi olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları ile yayınlanmaya devam ediyor. Yeni haftada 21-25 Mart birbirinden farklı yarışmacılar yarışırken haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar..

Türkiye'nin en önemli sunucuları arasında yer alan Zuhal Topal, izdivaç programları sonrasında Fox Tv ekranlarında Yemek programı sunmaya başlamıştı. Sonrasında Acun Ilıcalı ile görüşen Zuhal Topal, Yemekteyiz programı için Tv8 ile anlaşmaya varmıştı.

Bu süre zarfında ise Yemekteyiz'in Tv8 ekranlarında ki ilk sunucuları Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan olmuştu. Yeni sezonda Zuhal Topal'la Yemekteyiz olan program şimdilerde ise reytinglerde zirvede yer alıyor. Peki 21-25 Mart haftası kimler yarıştı? Kim kaç puan aldı? Haftanın şampiyonu hangi isim oldu? İşte detaylar..

Haftanın 21-25 Mart arası günleri ise yarışan yarışmacıların aldıkları puanlar ise şu şekilde..

21 Mart Pazartesi yarışmacısı Canan Yılmaz Yoldaş 29 puan aldı.

22 Mart Salı yarışmacısı Gökhan Aydın 17 puan aldı.

23 Mart Çarşamba yarışmacısı Gizem Özgür 32 puan aldı.

24 Mart Perşembe yarışmacısı Oğuzhan Öner 33 puan aldı.

25 Mart Cuma yarışmacısı Özge Esin'in aldığı puan henüz belli değil.

Özge Esin'in alacağı puan ile birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının hafta şampiyonu açıklanacak. Her hafta bir yarışmacının büyük ödüle ulaştığı Yemekteyiz programında kıya sıya heyecan sürüyor. Yarışmacılara market için belirli bütçeler verilerek yapacakları menüleri kısa süre içerisinde tamamlamaları isteniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ise haftanın yarışmacılarını masalarında birer birer ağırlayan yarışmacılar puanlamalar sonrasında ise Cuma günlerini bekliyor.

Her hafta Cuma günleri haftanın şampiyonu Tv8'de açıklanıyor. Peki 25 Mart Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz şampiyonu kim oldu?

24 Mart Perşembe günü Oğuzhan Öner'in yarışması ile birlikte en yüksek puana sahip olurken Özge hanımın bugün göstereceği performans oldukça önem arz ediyor.