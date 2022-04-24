Premier Lig'de bu akşam Liverpool, Everton'ı ağırlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği maçın saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki; Liverpool- Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

İngiltere'de Premier Lig heyecanı devam ediyor. 32 haftanın geride kaldığı Premier Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının en önemlilerinden biri Liverpool Everton maçı olarak görülüyor. Bu büyük maç yalnızca İngiltere'den değil dünyanın dört bir yanından futbol severler tarafından takip edilecek. Liverpool evinde, Anfield Road'da Everton'ı ağırlayacak.

Kırmızı ile mavi ekibin karşı karşıya geleceği maçta sonuç merak ediliyor. Bir tarafta şampiyonluğun iki adayından biri olan ve şu an ligde 2'nci sırada bulunan Liverpool, diğer tarafta ise küme düşme hattından çıkmak isteyen Everton bulunuyor. Anketler sonucunda Liverpool'un yüzde yetmiş oranla galip geleceği öngörülen mücadelede Everton tüm gücüyle mücadele etmek istiyor. Her iki takımın da büyük bir güçle mücadele edeceği maç ile ilgili ise pek çok açıklama yapıldı ve taraftarlar heyecanlandı.

Bu sözlerin ardından Liverpool ve Everton taraftarlarının yanı sıra dünyadan pek çok futbol severin de maça olan heyecanı arttı. Peki; futbol severler karşılaşmayı saat kaçta, hangi kanaldan takip edebilecek?

Liverpool- Everton Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tüm dünyanın nefeslerini tuttuğu karşılaşma ile ilgili en çok merak edilenler arasında maç saati ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Peki Liverpool, Everton maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Liverpool ile Everton'ın karşılaşacağı maç Türkiye saati ile saat 18.30'de başlayacak. Liverpool'un evinde, Anfield Road'da Everton ağırlayacağı mücadele ise S Sport ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.