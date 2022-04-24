Serie A'da bu akşam Lazio, Milan'ı ağırlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği maçın saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki; Lazio Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

İtalya Serie A'da lig heyecanı devam ediyor. 33 haftanın geride kaldığı Serie A'de 34. hafta karşılaşmalarının en önemlilerinden biri Lazio Milan maçı olarak görülüyor. Bu büyük maç yalnızca İtalya'dan değil dünyanın dört bir yanından futbol severler tarafından takip edilecek. Lazio evinde Milan'ı ağırlayacak.

Mavi ile kırmızı takımların karşı karşıya geleceği maçta sonuç merak ediliyor. Bir tarafta şampiyonluğun iki adayından biri olan ve şu an ligde 2'nci sırada bulunan Milan, diğer tarafta ise Avrupa kupalarına katılmak isteyen Lazio bulunuyor. Anketler sonucunda Milan'ın yüzde altmış beş oranla galip geleceği öngörülen mücadelede Lazio tüm gücüyle mücadele etmek istiyor. Her iki takımın da büyük bir güçle mücadele edeceği maç ile ilgili ise pek çok açıklama yapıldı ve taraftarlar heyecanlandı.

Bu sözlerin ardından Lazio ve Milan taraftarlarının yanı sıra dünyadan pek çok futbol severin de maça olan heyecanı arttı. Peki; futbol severler karşılaşmayı saat kaçta, hangi kanaldan takip edebilecek?

Lazio - Milan Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tüm dünyanın nefeslerini tuttuğu karşılaşma ile ilgili en çok merak edilenler arasında maç saati ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Peki Lazio Milan maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Lazio ile Milan'ın karşılaşacağı maç Türkiye saati ile saat 21:45'de başlayacak. Lazio'nun evinde ligde 2.sırada bulunan Milan'ı ağırlayacağı mücadele ise S Sport ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.