Kralbozguncu Altay Galatasaray Maçı Canlı izle Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 Jestyayın Altay Galatasaray canlı maç izle kaçak link

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Bir tarafta 44 puanla 10.sırada yer alan Galatasaray, diğer tarafta 30 puanla 17. basamakta bulunan Altay.. Süper Lig'de başarısız geçen dönemin ardından ligi ortalarda bitirmek isteyen Galatasaray, Altay deplasmanında yer alıyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un açık ara lider koltuğunda yer aldığı sezonda Galatasaray bu sezonun hızlı bir şekilde tamamlanmasını diliyor. Altay Galatasaray karşılaşması futbolseverler bu maçın heyecanını şifresiz ve canlı maç izle seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Altay Galatasaray maçı bein sport 1 şifresiz canlı izle bilgilerinin maç öncesi google arama motoru üzerinde sorguları artarken bein connect üzerinden tek maç satın alarak bu maçı hd kalitede seyretme imkanına sahipsiniz.

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Altay Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Altay Alsancak Stadyumu'nda ki mücadelede maçın başlama saati 20:30. Karşılaşma öncesinde Galatasaray 10.sırada ve Altay ise ligde 17.sırada yer ediniyor.

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Geçtiğimiz hafta Malatyaspor karşısında galip gelen Galatasaray, son hafta kazanan Altay ile karşı karşıya geliyor. Altay'ın mutlak kazanması gereken karşılaşmada Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray'ın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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Galatasaray son haftalarda yükselişe geçerken Altay karşılaşmasını da kazanarak ligi orta sıralarda tamamlama hedefine ilerlemek istiyor. Karşılaşma sonrasında ise sarı kırmızılılar kazanması durumunda 11.sırada ki yerini koruyacak.

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