Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Yargı, Teşkilat ve Survivor yapımlarının sıralaması belirlendi.

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Survivor All Star, Teşkilat ve Yargı yapımlarının sıralaması belirlendi. Sıralamada sevilen program ve diziler üst sıralarda yer aldı. Haberin detayları gursesgazetesi.com'da..

24 Nisan Pazar günü yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte vatandaşlar sıralamanın ne şekilde olduğunu merak etmeye başladı. Sevilen dizi Yargı, dün yayımladığı bölümle birlikte total ilk 10 listesinde birinci sırada yer alırken Teşkilat dizisi ise ikinci sırada kendine yer buldu. Survivor All Star yarışması tüm izleyiciler tarafından ilgiyle izlenerek total ilk 10 sıralamasında üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Sevilen dizi ve programlar, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diğer Gülbin Tosun İle Ana Haber, Güldür Güldür Show ve Ramazan Sevinci yapımları da listede yerini aldı. İşte 24 Nisan'da yayımlanan yapımların total ilk 10 program, AB ilk 10 program ve 20+ABC1 ilk 10 program sıralamaları..

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

Total İlk 10 Program

1. YARGI - KANAL D

2. SURVIVOR ALL STAR - TV8

3. TESKILAT - TRT 1

4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

5. TESKILAT (OZET) - TRT 1

6. ADI SEVGI - ATV

7. KAPICILAR KRALI - SHOW TV

8. YARGI (OZET) - KANAL D

9. PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR - ATV

10. RAMAZAN SEVINCI - TRT 1

AB İlk 10 Program

1. YARGI - KANAL D

2. TESKILAT - TRT 1

3. SURVIVOR ALL STAR - TV8

4. YARGI (OZET) - KANAL D

5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

6. RAMAZAN SEVINCI - TRT

7. TESKILAT (OZET) - TRT 1

8. SURVIVOR EKSTRA - TV8

9. KAPICILAR KRALI - SHOW TV

10. COK GUZEL HAREKETLER 2 - STAR TV