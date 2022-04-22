Türkiye'de her sene kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan Yemeksepeti ve Getir Çalışıyor Mu? 23 Nisan Trendyol Yemek Çalışıyor mu?

Türkiye'de her sene kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. Özel kurumlarda 23 Nisan çalışma saatleri nasıl değişecek merak edilirken en fazla kullanılan mobil uygulamalar arasında yer alan Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu merak konusu oldu. Yemeksepeti ve Getir'in yanı sıra Trendyol Yemek 23 Nisan'da çalışacak mı vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İşte detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Türkiye'de online yemek ve market siparişlerini verme uygulamaları olan Yemeksepeti, Getir ve Trendyol 23 Nisan tarihinde açık olacak mı? Vatandaşların dışarıdan ihtiyaçlarını karşılama özellikleri pandemi döneminde oldukça fazla gelişirken alışkanlıklarda değişmeye başlıyor. Bu sebeple 23 Nisan tarihinde Yemeksepeti, Getir ve Trendyol çalışma saatleri haberde yer alıyor. Haberi okumaya takip edin!

Vatandaşlar internette "23 nisan getir çalışıyor mu, 23 nisan yemeksepeti çalışıyor mu, 23 nisan banabi çalışıyor mu, 23 nisan trendyol çalışıyor mu, 23 nisan trendyol yemek çalışıyor mu, 23 nisan trendyol market çalışıyor mu" araştırmaları gerçekleştiriyor. Araştırmalar sonrasında ise online yemek ve market sipariş uygulamalarının çalışıp çalışmadığına dair gelişmeler ve çalışma saatleri..

23 NİSAN YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihlerinde özel kurumların çoğu çalışmaz iken Yemeksepeti çalışıp çalışmadığı belli oldu.

23 Nisan tarihlerinde Yemeksepeti ve Banabi her zaman olduğu çalışma saatlerinde çalışmalarına devam edecek.

23 NİSAN GETİR ÇALIŞIYOR MU?

Pandemi döneminde vatandaşların alışkanlıkları ciddi derecede değişirken Getir'de hayatımıza giren uygulamalar arasında yer aldı. Özellikle pandemi dönemindeki market ve yemek indirimleri ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan Getir'in başarı hikayesi şimdilerde yurt dışında devam ediyor.

Gözden kaçırmayın Görevimiz Tehlike 7 Ne Zaman Vizyona Girecek? Görevimiz Tehlike 7 Oyuncu Kadrosu

23 Nisan tarihlerinde de Getir çalışmalarını sürdürecek.

23 NİSAN TRENDYOL YEMEK ÇALIŞIYOR MU?

Yemeksepeti ve Getir uygulamalarının ardından Trendyol'da yemek ve market uygulamalarını aktif etti. Trendyol Yemek'de de herhangi bir değişiklik olmadan 23 Nisan tarihlerinde çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

23 NİSAN TRENDYOL MARKET ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol'un market özelliğinin gelmesi ile birlikte sık kullanılmaya başlanan Trendyol market diğer uygulamalar gibi 23 Nisan tarihlerinde çalışmaya devam edecek.