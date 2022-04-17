23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için start verildi. Karadeniz bu hafta etkinliğe doyacak. ücretsiz etkinlikler Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken gözler belediyelerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki23 Nisan Ücretsiz Karadeniz Etkinlikleri Ne Zaman Başlıyor? Samsun, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Rize 23 Nisan Etkinlikleri...

Karadeniz'in farklı illerinden yapılacak etkinlikler ve belediye konserleri şimdiden merak edilmeye başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yürütülen etkinlik çalışmalarında nelerin olacağı, hangi ünlü isimlerin konser vereceği şimdiden merak edildi. Karadeniz bögesi bu sene etkinliğe doyacak.

Geçtiğimiz iki sene boyunca korona virüs nedeniyle ertelenen ve yapılmayan 23 nisan etkinliklerine bu sene hem çocuklar hem de ebevynler doyacak. Yediden yetmişe her yaştan insanın eğlenmesi ve bu zorlu günleri biraz da olsa hafifletmesi için yapılacak olan etkinlikler büyük merak konusu oldu. 23 nisan ücretsiz etkinlikler de neler olacak? Karadeniz 2 Nisan ücretsiz konserler...

Samsun 23 Nisan Etkinliğ: Ücretsiz Konserler

Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği adı altında ilk adım Samsun'dan geldi. Güzel ilimiz Samsun'da vatandaş bu sene etkinliğe doyacak. Korona virüs nedeniyle iki yıl boyunca tüm özel günlerin evlerden kutlanması vatandaşın canını sıkmıştı. bu sene 23 Nisan'da resmi tatilinde olmasıyla birlikte pek çok kişi hem müziğe hem de eğlenceye doyacak. Samsun Belediyesi tarafından açıklama geldi. 23 Nisan'da halk için verilecek özel konserde çıkacak o isim belli oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ''Çocuk Şehri Samsun'' mottosu ile 23 Nisan etkinlik çalışmalarına başladı. Yediden yetmişe her yaştan kişinin doya doya eğlencenin tadını çıkarabileceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Burak Kut Samsun vatandaşlarına özel konser verecek. Lassa sponsorluğunda düzenlenecek olan Burak Kut konseri 22 Nisan Cuma saat 15:00’da gerçekleşecek. Büyükler için Burak Kut konseri düzenleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocuklar içinse saat 13:00'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu ve Orkestrası'nın sahne almasını sağladı. Konser Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Trabzon 23 Nisan Etkinliği

Trabzon, Rize, Giresun ve diğer Karadeniz bölgesinde bulunan illerde belediyeler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Nisan etkinliği düzenlemekte olan belediyelerin etkinlikleri kısa süre içerisinde vatandaşa bildirmesi bekleniyor.