Trendyol Express ve Hepsijet 23 Nisan tarihlerinde çalışacak mı, dağıtım yapacak mı merak ediliyor. 23 Nisan Trendyol Express, HepsiJet Dağıtım Yapıyor Mu? 23 Nisan Trendyol Express, HepsiJet Çalışıyor Mu?

Trendyol Express ve Hepsijet 23 Nisan tarihlerinde çalışacak mı, dağıtım yapacak mı merak ediliyor. Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketleri arasında yer alan Trendyol ve Hepsiburada geliştirdikleri kendi kargo sistemleri ile birlikte kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeyi deneyimlemeye çalışıyor. Diğer kargo şirketlerine oranla şubesi olmayan 2 önemli e-ticaret şirketinin lojistik alanlarında 23 Nisan tarihinde dağıtım yapılacak mı, çalışılıyor mu merak ediliyor.

Bilindiği üzere 23 Nisan, Türkiye'de resmi tatil olarak geçerken bu tarihlerde ise normal kargo şirketlerinin yanı sıra Trendyol Express ve Hepsijet çalışacak mı merak ediliyor. Normal haftalarda Cumartesi günleri tam gün dağıtım yapan Hepsijet ve Trendyol Express kargo şirketleri bu sene 23 Nisan Cumartesi günü çalışacak mı, kullanıcılar adreslerine kargoları gelecek mi merak ediyor.

23 NİSAN HEPSİJET DAĞITIM YAPACAK MI?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketleri arasında yer alan Hepsiburada, kendi kargo şirketleri olan Hepsijet çalışma saatleri:

Hafta içi 5 gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri sabah 09:00 ve akşam 18:00 saatleri arasında dağıtım yapmaktadır.

Hafta sonu 1 gün Cumartesi günleri sabah 09:00 ve öğlen 13:00 saatleri arasında dağıtım gerçekleştirmektedir.

Hepsiburada'nın lojistik şirketi olan Hepsijet ise 23 Nisan tarihinde dağıtım ile ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. Hepsiburada'yı arayarak bilgi alabilirsiniz.

23 NİSAN TRENDYOL EXPRESS DAĞITIM YAPACAK MI?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketleri arasında yer alan Trendyol, kendi kargo şirketleri olan Trendyol Express çalışma saatleri:

Hafta içi 5 gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri sabah 09:00 ve akşam 21:00 saatleri arasında dağıtım yapmaktadır.

Hafta sonu 1 gün Cumartesi günleri sabah 09:00 ve akşam 18:00'a kadar dağıtım gerçekleştirmektedir.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi olan Trendyol kısa süre önce "decacorn" girişimleri arasında yer almıştı. Trendyol'un kargo şirketi olan Trendyol Express ise 23 Nisan tarihlerinde dağıtım yapacak mı araştırılıyor. Trendyol Express herhangi bir şekilde açıklama yapmaz iken kullanıcılar Trendyol müşteri hizmetlerini arayarak kargolarının teslim edilip edilmeyeceği hakkında detaylı ve geniş bir bilgiye sahip olabilir.