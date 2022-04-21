23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her yıl 23 Nisan ile ilgili şiirler okunmaktadır. Okullarda okunabilecek en çok sevilen ve en güzel kısa ve uzun 2,3,4 kıtalık 23 Nisan 2022 şiirleri ile günün anlam ve önemi her yıl hatırlatılmaktadır.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Yurtdışından da çocukların katılımıyla birlikte her yıl birçok etkinlik düzenlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenciler 23 Nisan gününde çeşitli şiirler okuyarak günün anlam ve önemini bir kere daha hatırlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu gün birbirinden güzel şiirler araştırılmaya başlandı.

23 Nisan Günü Anlam ve Önemi

23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte 1921 yılından itibaren bu gün Milli Bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı 23 Nisan 1929’da çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı tarih 23 Nisan 1929’dur. 27 Mayıs 1935 yılında Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında kanun çıkarılmış ve bu günden itibaren 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmıştır.

1979 yılında 6 ülke katılım sağlayarak bu günü milli bayram olarak kutlamıştır. Bu kapsamda dünya çağında birçok ülkeden çocuklar katılmış ve Türkiye’de etkinlikler düzenlenmiştir. Çocuklar için bir bayram hediye etmiş ve bayramı bütün dünya ile paylaşmış olan tek ülke Türkiye’dir. Bu anlamda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılması ve çocukların etkinliklerde buluşması maksadıyla her yıl 23 Nisan etkinlikleri düzenlenmektedir.

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 NİSAN.

Bak süslenmiş dört bir yan,

Yaşasın 23 Nisan

Millet Meclisi kurduk,

Düşmanı yurttan kovduk.

Hürriyete kavuştuk;

Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun,

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun,

Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Milletimin ünüdür.

Yaşasın 23 Nisan.

SAMİ TUNCA

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bize gelen bizim bayram.

Yükseldi bak ünümüz,

Yirmi üç Nisan bizim

En şerefli günümüz.

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene

Bin teşekkür bizlere,

Bu günleri verene.

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi üç Nisan demek

İ. Hakkı SUNAT

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu…

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu…

Bugünleri gösteren,

23 Nisan’ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

«Türk, çalış öğün, güven…»

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı’nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: “Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini”.

“Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar…

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri”.

Aziz SİVASLIOĞLU