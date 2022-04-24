Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star yapımlarının sıralaması belirlendi.

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star yapımlarının sıralaması belirlendi. Sıralamada sevilen program ve diziler üst sıralarda yer aldı. Haberin detayları gursesgazetesi.com'da..

23 Nisan Cumartesi günü yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte vatandaşlar sıralamanın ne şekilde olduğunu merak etmeye başladı. Sevilen dizi Gönül Dağı, dün yayımladığı bölümle birlikte total ilk 10 listesinde birinci sırada yer alırken Kardeşlerim dizisi ise ikinci sırada kendine yer buldu. Survivor All Star yarışması tüm izleyiciler tarafından ilgiyle izlenerek total ilk 10 sıralamasında üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Sevilen dizi ve programlar, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diğer Gülbin Tosun İle Ana Haber, Güldür Güldür Show ve Ramazan Sevinci yapımları da listede yerini aldı. İşte 22 Nisan'da yayımlanan yapımların total ilk 10 program, AB ilk 10 program ve 20+ABC1 ilk 10 program sıralamaları..

Total İlk 10 Program

1. GONUL DAGI - TRT1

2. KARDESLERİM - ATV

3. SURVİVOR ALL STAR - TV8

4. GONUL DAGI (OZET) - TRT1

5. KARDESLERIM (OZET) - ATV

6. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

7. RAMAZAN SEVINCI - TRT1

8. GULDUR GULDUR SHOW SHOW - TV

9. SHOW ANA HABER SHOW - TV

10. PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU İLE IFTAR - ATV

AB İlk 10 Program

1. GONUL DAGI - TRT1

2. SURVİVOR ALL STAR - TV8

3. GONUL DAGI (OZET) - TRT1

4. KARDESLERIM - ATV

5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

6. GULDUR GULDUR SHOW - SHOW TV

7. RAMAZAN SEVİNCİ - TRT1

8. KARDESLERIM (OZET) - ATV

9. GULDUR GULDUR SHOW OZET - SHOW TV

10. SARKILAR BIZI SOYLER - KANALD

20+ABC1 İlk 10 Program

1. GONUL DAGI - TRT1

2. SURVIVOR ALL STAR - TV8

3. KARDESLERİM - ATV

4. GONUL DAGI (OZET) - TRT1

5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

6. GULDUR GULDUR SHOW - SHOW TV

7. RAMAZAN SEVINCI - TRT1

8. GULDUR GULDUR SHOW OZET - SHOW TV

9. KARDESLERIM (OZET) - ATV

10. SARKILAR BIZI - SOYLER