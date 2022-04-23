Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Norwich City ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Norwich City Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Norwich City ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Norwich City Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Norwich City Newcastle United maçı ne zaman?

Premier Lig 33.haftasında Norwich City evinde Newcastle United takımını konuk edecek. Norwich City Newcastle United maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 17:00’da oynanacak.

Norwich City Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Norwich City Newcastle United karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı S Sports Plus kanalından naklen yayınlanacak. Maçı izlemek için S Sports abonesi olunması gerekiyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.