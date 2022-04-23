Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Manchester City ile Watford karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Manchester City Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Manchester City ile Watford karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Manchester City Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Watford maçı ne zaman?

Premier Lig 33.haftasında Manchester City evinde Watford takımını konuk edecek. Manchester City Watford maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 17:00’da oynanacak.

Manchester City Watford maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City Watford karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı S Sports Plus kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için S Sports abonesi olunması gerekiyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.