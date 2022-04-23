Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Leicester City Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Leicester City Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City Aston Villa maçı ne zaman?

Premier Lig 33.haftasında Leicester City evinde Aston Villa takımını konuk edecek. Leicester City Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 17:00’da oynanacak.

Leicester City Aston Villa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Leicester City Aston Villa karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı S Sports Plus kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için S Sports abonesi olunması gerekiyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.