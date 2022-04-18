Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan günü ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Aynı zaman da TBMM kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan’da kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Peki 23 Nisan 2022 PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt İçi kargo ve diğer kargolar teslimat yapacak mı, açık mı, kapalı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan günü ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bir şekilde programlar düzenlenecek. Bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında TBMM bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk koyulacak daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak ve siyasi parti başkanları veya sözcüleri konuşma yapacaktır.

23 Nisan günü kargo şirketleri açık mı?

Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanılan 23 Nisan günü tatildir. Bu nedenle PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargo şirketleri kapalı olacaktır.

Kargo şirketlerinin normal çalışma saatleri

Sürat Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Yurt İçi Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Aras Kargo

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı