Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Karagümrük evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Karagümrük Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Karagümrük evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Karagümrük Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük Giresunspor maçı ne zaman?

Süper Lig’in 34.haftasında Karagümrük evinde Giresunspor takımını konuk edecek. Karagümrük Giresunspor maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 16:00’da oynanacak.

Karagümrük Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karagümrük Giresunspor karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports abonesi olunması gerekiyor.

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Ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Küme düşme mücadelesinde ise Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Karagümrük Giresunspor maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.