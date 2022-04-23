Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen altın fiyatları durulmaya başlandı. 23 Nisan Cumartesi gününde altın fiyatlarının nasıl değişim gösterdiği merak ediliyor. 23 Nisan Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen altın fiyatları durulmaya başlandı. 23 Nisan Cumartesi gününde altın fiyatlarının nasıl değişim gösterdiği merak ediliyor. Ayrıntılar gursesgazetesi.com'da..

Yatırımcılar tarafından sürekli olarak kontrol edilen altın fiyatları bugün ne durumda? İnsanlar tarafından en güvenilir yatırım araçlarından bir tanesi olarak görülen altın güne nasıl başladı? Türkiye vatandaşlarının süreki kullandığı ve yatırım aracı olarak güvendiği altın fiyatlarındaki düşüş herkesi heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD enflasyon oralarının açıklanmasından sonra altın fiyatları ülkemizde büyük oranda artış göstermişti.

Altın fiyatlarının bu yükseliş sonrasında daha da artıp artmayacağı da merak edilmekteydi. Bu haftaki verilere bakıldığında altın fiyatlarında düşüş gözlemlendi. 23 Nisan tarihinde altın fiyatlarının nasıl değişim gösterdiği herkes tarafından merak ediliyor. Yapılan düzenleme ve karar sonrasında fiyatların düşmesi beklenmekte. Düşüşle birlikte yapılacak yatırım ve alımlar için vatandaş bekleyişini sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından gelenek gereğince düğünlerde ve bazı kutlamalarda kullanılan altınlar oldukça değerli görülmektedir. Vatandaşlar bu nedenle altın fiyatlarını günlük olarak takip ederek alım ve satım işlemleri yapmaktadır. Hazırladığımız veriler haberin yazım tarih ve saatinde alınmıştır.

23 Nisan Cumartesi Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 915,27

Gram altın satış: 915,67

23 Nisan Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.493,00

Çeyrek altın satış: 1.510,00

23 Nisan Cumartesi Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 2.985,00

Yarım altın satış: 3.021,00

23 Nisan Cumartesi Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.960,00

Tam altın satış: 6.020,00

23 Nisan Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.132,00

Cumhuriyet altını satış: 6.224,00

23 Nisan Cumartesi Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.107,00

Ata altın satış: 6.177,00