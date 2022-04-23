Spor Toto 1.Lig 34.haftasında Gençlerbirliği evinde Bandırmaspor takımını konuk edecek. 23 Nisan Gençlerbirliği Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Gençlerbirliği evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Gençlerbirliği Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Bandırmaspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1.Lig 34.haftasında Gençlerbirliği evinde Bandırmaspor takımını konuk edecek. Gençlerbirliği Bandırmaspor maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 16:00’da oynanacak.

Gençlerbirliği Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Gençlerbirliği Bandırmaspor karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports abonesi olunması gerekiyor.

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Ligin bitimine 4 maç kala küme düşme hattında ve Süper Lig'e çıkma hattı arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Spor Toto 1.Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Küme düşme mücadelesinde ise Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Gençlerbirliği Bandırmaspor maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.