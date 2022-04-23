Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Gaziantep FK Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Gaziantep FK Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Göztepe maçı ne zaman?

Süper Lig’in 34.haftasında Gaziantep kendi sahasında Göztepe takımını konuk edecek. Gaziantep FK Göztepe maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 16:00’da oynanacak.

Gaziantep FK Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep FK Göztepe karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports abonesi olunması gerekiyor.

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Ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Küme düşme mücadelesinde ise Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Gaziantep FK Göztepe maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.