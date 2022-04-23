Özellikle gündüz kuşağında yarışmaların finalini takip eden kişiler bugün Tv’de hangi programların olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan Cumartesi yayın akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da
Bugün hafta içi yayınlan programlar için haftanın finali yayınlanıyor. Kimi programlarda elemeler yaşanırken kimi programlarda ödülün sahibi belli oluyor. Bu sebeple izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri Tv yayın akışında hangi programların yayınlanacağı oldu. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan Cumartesi yayın akışı…
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23 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:45 Yargı
- 16:00 Üç Kız Kardeş
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)
- 02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Müzik Arası
23 Nisan Cumartesi Show Tv Yayın Akışı
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Oh Olsun (Yerli Sinema)
- 16:00 Bücür (Yerli Sinema)
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Enes Batur İle Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)
- 01:45 Aziz
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
23 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı
- 06:15 Kuruluş Osman
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)
- 12:00 Hakim
- 16:20 Hakim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:10 Kardeşlerim
- 00:30 Destan
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:25 Hz. Ömer
23 Nisan Cumartesi Fox Yayın Akışı
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Kamera Arkası
- 12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 15:30 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
- 22:30 Mahkum
- 01:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
- 03:15 Fatih Savaş Sahur Sohbetleri
- 04:30 Her Yerde Sen
- 06:00 Aşk Yeniden
23 Nisan Cumartesi Star Tv Yayın Akışı
- 07:30 İki Aile
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Çok Güzel Hareketler 2
- 16:45 Pelin’in Mutfağı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
- 23:30 Arapsaçı (Yabancı Sinema)
- 23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
- 01:15 Aramızda Kalsın
- 03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 04:40 Söz
23 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
- 05:40 Kalk Gidelim
- 08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın
- 08:40 Masumlar Apartmanı
- 09:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın
- 09:30 Masumlar Apartmanı
- 12:20 Kasaba Doktoru
- 15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği
- 17:00 Ana Haber
- 17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:10 Gönül Dağı
- 00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 01:40 Kasaba Doktoru
- 02:50 Sahur Bereketi
- 04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
23 Nisan Cumartesi Tv8 Yayın Akışı
- 06:00 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Süper 1 Takım
- 10:00 Bir Yemek Olsan
- 10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 13:15 Survivor Panorama
- 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05:30 8X8