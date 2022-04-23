Özellikle gündüz kuşağında yarışmaların finalini takip eden kişiler bugün Tv’de hangi programların olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan Cumartesi yayın akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da

Bugün hafta içi yayınlan programlar için haftanın finali yayınlanıyor. Kimi programlarda elemeler yaşanırken kimi programlarda ödülün sahibi belli oluyor. Bu sebeple izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri Tv yayın akışında hangi programların yayınlanacağı oldu. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan Cumartesi yayın akışı…

23 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Müzik Arası

23 Nisan Cumartesi Show Tv Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oh Olsun (Yerli Sinema)

16:00 Bücür (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Enes Batur İle Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)

01:45 Aziz

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

23 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)

12:00 Hakim

16:20 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Kardeşlerim

00:30 Destan

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

23 Nisan Cumartesi Fox Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

22:30 Mahkum

01:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

03:15 Fatih Savaş Sahur Sohbetleri

04:30 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

23 Nisan Cumartesi Star Tv Yayın Akışı

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

23:30 Arapsaçı (Yabancı Sinema)

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

01:15 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:40 Söz

23 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Kalk Gidelim

08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

08:40 Masumlar Apartmanı

09:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

09:30 Masumlar Apartmanı

12:20 Kasaba Doktoru

15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği

17:00 Ana Haber

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Gönül Dağı

00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:40 Kasaba Doktoru

02:50 Sahur Bereketi

04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

23 Nisan Cumartesi Tv8 Yayın Akışı