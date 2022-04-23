Spor Toto 1.Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Bursaspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Bursaspor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Bursaspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Bursaspor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor Denizlispor maçı ne zaman?

Spor Toto 1.Lig 34.haftasında Bursaspor evinde Denizlispor takımını konuk edecek. Bursaspor Denizlispor maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 16:00’da oynanacak.

Bursaspor Denizlispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor Denizlispor karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports abonesi olunması gerekiyor.

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Ligin bitimine 4 maç kala küme düşme hattında ve Süper Lig'e çıkma hattı arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Spor Toto 1.Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Küme düşme mücadelesinde ise Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Bursaspor Denizlispor maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.