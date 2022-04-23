İngiltere Premier Lig'de yeni hafta karşılaşmaları başladı. 23 Nisan Brentford Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Brentford ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Brentford Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford Tottenham maçı ne zaman?

Premier Lig 33.haftasında Brentford evinde Tottenham takımını konuk edecek. Brentford Tottenham maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:30’da oynanacak.

Brentford Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Brentford Tottenham karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı S Sports Plus kanalından naklen yayınlanacak. Maçı izlemek için S Sports abonesi olunması gerekiyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmez, yayınlar doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da smart tv uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.