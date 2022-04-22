Brent petrolün tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte 23 Nisan tarihinde akaryakıt fiyatları merak ediliyor. 23 Nisan Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Akaryakıtta 5 TL İndirim Müjdesi! 23 Nisan Benzin, Motorin, LPG Fiyatları

Brent petrolün tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte 23 Nisan tarihinde akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Araç sahipleri tekrar akaryakıta zam geleceğini düşünürken gündeme bomba gibi düşen torba yasa teklifinin ardından akaryakıt fiyatlarında 5 TL indirim müjdesi gelmeye başladı. Torba yasanın onaylanması ile birlikte akaryakıt fiyatları nasıl bir değişime uğrayacak? İşte detaylar ve akaryakıt fiyatlarına dair gelişmeler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Araç sahiplerinin her gün detaylı bir şekilde araştırdığı konular arasında yer alan akaryakıt fiyatlarına dair gelişmeler yaşanıyor. Brent petrolün tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına zam gelmesini bekleyen vatandaşlara torba yasa teklifi müjdesi geldi. Akaryakıt fiyatlarına 5 TL indirim geleceği gündeme bomba gibi düşerken kararın henüz onaylanıp onaylanmadığı merak ediliyor.

AKARYAKITA 5 TL İNDİRİM Mİ GELECEK?

Dünyada petrol fiyatlarının belirlendiği konulardan birisi olan brent petrol bugün tekrar yükselişe geçti. Dünyada yaşanan kriz ve savaş sebebiyle her geçen gün dalgalı grafikte devam eden brent petrol Türkiye'de doların yüksek olması ile birlikte akaryakıt fiyatları ciddi derecede etkileniyor.

Akaryakıta 5 TL indirim geleceği gündeme bomba gibi düşerken torba yasa teklifi ise 27. dönem Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV fiyatlarının kaldırılmasının ardından benzin ve motorinde 5 TL indirim geleceği konusu gündeme bomba gibi düştü.

Abdullah Koç tarafından TBMM'e verilen önerge sonrasında değerlendirmeye alınarak değerlendirilmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına tepki artarken teklifin onaylanmasının ardından KDV ve ÖTV fiyatları düşüşe geçecek.

23 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde araç trafiğinin çok fazla olması sebebiyle vatandaşlar her geçen gün akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Akaryakıta gelmesi muhtemel 5 TL indirimin ardından ise fiyatlarda ciddi derecede bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından ise 23 Nisan tarihinde devam edecek olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde..

İstanbul 23 Nisan 2022 Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da benzin litresi: 19.01 TL

İstanbul'da motorin (Mazot) litresi: 22.04 TL

İstanbul'da LPG (Otogaz) litresi: 11.75 TL

Ankara 23 Nisan 2022 Akaryakıt Fiyatları

Ankara'da benzin litresi: 19.01 TL

Ankara'da motorin (Mazot) litresi: 22.12 TL

Ankara'da LPG (Otogaz) litresi: 11.97 TL

İzmir 23 Nisan 2022 Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de benzin litresi: 19.12 TL

İzmir'de Motorin (Mazot) litresi: 22.13 TL

İzmir'de LPG (Otogaz) litresi: 11.69 TL