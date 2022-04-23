Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Adana Demirspor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. 23 Nisan Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmalarında Adana Demirspor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler ise internette karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaktadır. 23 Nisan Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gözden kaçırmayın Kralbozguncu Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçı Canlı izle Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 Jestyayın FB Rize canlı maç izle kaçak link

Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman?

Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor takımını konuk edecek. Adana Demirspor Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:30’da oynanacak.

Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor Trabzonspor karşılaşması, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bein Sports 1 kanalından naklenyayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports abonesi olunması gerekiyor.

beIN Sports tek maç paketi satın alma

Ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Küme düşme mücadelesinde ise Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Adana Demirspor Trabzonspor maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.