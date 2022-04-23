Bugün Resmi Gazete'de Atama Kararları yayınlanarak atamalar ve görevden alımlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan devletin kurum ve kuruluşlarında atamalar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugün Resmi Gazete'de Atama Kararları yayınlanarak atamalar ve görevden alımlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan devletin kurum ve kuruluşlarında atamalar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Haberin detayları gursesgazetesi.com'da..

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden almalarla birlikte bazı kurumlarda büyük değişimlere gidilmiş oldu. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Resmi Gazete'nin bugünnkü sayısına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar herkes tarafından merak edilmekte. Birçok kurum ve kuruluşta yapılan isim değişikliklerini sizler için hazırladık.

Bugün yayımlanan yeni karara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç getirildi. Dışişleri Bakanlığı Dış Politikalar Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal Madenoğlu, Tercüme Dairesi Başkanlığına Osman Rıza Yavuzalp getirildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA YAPILAN DEĞİŞİMLER

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'nci Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevden alındı, yerine Bilal Nuri Kestioğlu getirildi. Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Nurettin Nezih Anolay, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Uz. Dr. Ahmet Hakyemez, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA YAPILAN DEĞİŞİMLER

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA YAPILAN DEĞİŞİMLER

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan Gül ve Mustafa Bakır göreve getirildi. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu getirilirken Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Fatih Namık Öztürk atandı. Yapılan bir diğer değişiklik ise Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim Boyraz getirildi. Bugün yayımlanan karara göre Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol Ayyıldız atanırken Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk getirildi.