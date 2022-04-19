23 Nisan 2022 Cumartesi kargo şirketleri çalışıyor mu? 23 Nisan 2022 Bugün Kargolar Açık Mı? 23 Nisan PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt İçi Kargo Çalışıyor Mu?

23 Nisan 2022 Cumartesi kargo şirketleri çalışıyor mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her sene araştırılan konular arasında yer alan 23 Nisan resmi tatil günü kargo açık mı kapalı sorusu bu sene de gündemde ki ana konular arasında yer alıyor. Kargo şirketleri birçok resmi tatil günleri çalışırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açık mı, yarım gün mü çalışıyorlar araştırılan konular arasında yer alıyor.

23 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde kargoların çalışıp çalışmadığı ile ilgili detaylar ve kargoların çalışma saatleri gursesgazetesi.com adresinde..

23 NİSAN KARGOLAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde kargolar hizmetlerine devam etmişti. Bazı kargo firmaları ise belirli saat aralıklarında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bu yıl ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Kargo şirketlerinin normal akış çalışma saatleri 2022

Sürat Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Yurt İçi Kargo

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

Aras Kargo

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı