Türkiye'nin masrafsız dijital bankacılık hizmetlerinden birisi veren Enpara anında 120 bin TL'e kadar kredi veriyor. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdüren QNB Finansbank Enpara'dan %2,29 faiz oranlı 120 bin TL kredi anında hesabınızda.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin masrafsız dijital bankacılık hizmetlerinden birisi veren Enpara anında 120 bin TL'e kadar kredi veriyor. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdüren QNB Finansbank Enpara'dan %2,29 faiz oranlı 120 bin TL kredi anında hesabınızda.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

İhtiyaç kredisi ihtiyaçlarınızda Enpara sizlerin yanında! 27 Mart Pazar günü gündeme gelen Enpara.com kredi ihtiyaçlarınız için vatandaşa ilaç olmaya devam ediyor. Türkiye'de şubesiz bankacılık denilince akıllara gelen ilk bankalar arasında yer alan Enpara, ihtiyaç kredisi alanında 120 bin TL'e kadar krediyi hesaplarınıza tanımlanıyor. Şubeye gitme derdi yok, masraf yok! Komisyon yok.. İşte 36 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi isteklerinizde %2,29 faizle 120 bin TL kredi alabilirsiniz. Enpara web sayfası veya mobil uygulaması üzerinden sizlerde hemen başvurun, krediniz 5 dakikada hesabınıza tanımlansın.

ENPARA'DAN 120 BİN TL ANINDA KREDİ!

İhtiyaç kredisi ihtiyaçlarınızda Enpara'nın başlattığı kampanya da vatandaşlar 120 bin TL'e kadar kredi çekebiliyor. 120 bin TL kredi ihtiyacınızda 36 aya kadar vade sağlayan Enpara.com üzerinden sizlerde aylık 5.291,75TL ödemeler gerçekleştirerek kredinizi 36 ayda tamamlayabilirsiniz. Üstelik banka, komisyon ya da kredi tahsis ücreti gibi herhangi bir masraf talep etmeden kredi veriyor.

ENPARA İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Türkiye'nin dijital bankası olan Enpara üzerinden ihtiyaç kredi başvuruları mobil uygulama ve masaüstü tarayıcılar üzerinden yapılabiliyor. Sizlerde Enpara müşterisi iseniz kredi başvurunuzu en sık kullanılan mobil uygulama üzerinden başvurabilirsiniz.

Türkiye'nin şubesiz bankası olan Enpara ihtiyaç kredisi başvurusu sizlerde bu şekilde hızlıca tamamlayabilirsiniz.

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ENPARA 120 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Enpara üzerinden bin TL'den 120 bin TL'e kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. %2,29 faiz ile sizlerde 120 bin TL kredinizi anında hesabınıza çekin.