Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bugün haftanın final günü! Peki rekabetin son noktaya ulaştığı yarışmada şampiyon kim oldu? Detaylar gursesgazatesi.com'da...

Haftanın finaline gelindiğinde tüm hafta yaptıkları yemekler ile hünerlerini sergiledi. Her bir yarışmacı final gününde hem yemek performanslarını kanıtlamak hem de ödüle ulaşmak için çabaladı. 4 gün boyunca yarışmacılar kendi belirlenen günlerinde menülerini hazırlayarak tüm sunumlarını yaptı. Bunun üzerine diğer yarışmacılar tarafında hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler ile birlikte gün sonu puanlarına sahip oldu. Peki tüm haftanın puan durumu nasıldı?

Yemekteyiz Puan Durumu

18 Nisan Pazartesi Pınar Hanım Puan Durumu:

Pınar Hanım hazırladığı menü ile genel olarak beğenilse de eleştirilerin de sahibi oldu. Haftanın ilk yarışmacısı olması ile de hem iddialı hem de bir o kadar da heyecanlıydı. Menüsünü diğer rakiplerine sunduktan sonra gün sonu puanını elde etti. Peki Pınar Hanımın puan durumu nasıldı?

Bilge Hanım - 5 Puan

Muhammet Bey - 6 Puan

Kenan Bey - 7 Puan

Bahar Hanım - 6 Puan

Zuhal Topal - 7 Puan

Toplam: 31 Puan

19 Nisan Salı Bilge Hanım Puan Durumu

Oldukça tartışmalı bir gün geçiren Bilge Hanım hazırladığı menü ve sunumu ile oldukça eleştirilmişti. Bunun ardından yapılan yorumlar sonucunda oldukça gergin dakikalar da yaşandı. Özellikle hazırladığı menü ile eleştirilen Bilge Hanım gün sonunda diğer yarışmacılar tarafından puanlandırıldı. Pınar Hanımın puan durumu şu şekildeydi:

Pınar Hanım: 3 Puan

Muhammet Bey: 5 Puan

Kenan Bey: 4 Puan

Bahar Hanım: 4 Puan

Zuhal Hanım: 5 Puan

Toplam: 21 Puan

20 Nisan Çarşamba Muhammet Bey Puan Durumu

Belki de bu haftanın en iddialı yarışmacılarından olan Muhammet Bey, diğer yarışmacılara göre tecrübesi ile gündem haline geldi. Yemek konusunda eğitimi olan yarışmacı, diğer yarışmacıların da hedefindeydi. Peki Muhammet Bey’in puan durumu nasıldı?

Pınar Hanım - 6 Puan

Bilge Hanım - 7 Puan

Kenan Bey - 7 Puan

Bahar Hanım - 7 Puan

Zuhal Topal - 8 Puan

Toplam: 35 Puan

21 Nisan Perşembe Kenan Bey Puan Durumu

Haftanın finaline yaklaşırken yarışmacılar için oldukça kritik günler yaşanmaya başlandı. En kritik günlerden biri olan Perşembe gününde ise Kenan Bey yarıştı. Oldukça iddialı olduğunu her seferinde dile getiren yarışmacı gününü tamamladı. Kenan beyin puan durumu ise şu şekildeydi:

Pınar Hanım – 5 Puan

Bilge Hanım – 6 Puan

Muhammet Bey – 5 Puan

Bahar Hanım – 5 Puan

Zuhal Topal – 6 Puan

Son gün yarışacak olan Bahar hanımın performansı ile de bu hafta tamamlanmış olacak. Şu an Muhammet Bey’in galibiyeti söz konusu iken her şey bugünkü programa göre belli olacak.