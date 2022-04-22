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Bir tarafta 62 puanla 2.sırada yer alan Fenerbahçe, diğer tarafta 30 puanla 18. basamakta bulunan Çaykur Rizespor İkinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takımın Kadıköy’deki kapışması nefes kesiyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un açık ara lider koltuğunda yer aldığı sezonda ikincilik için yarışan Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını Kadıköy'de paylaşırken futbolseverler bu maçın heyecanını şifresiz ve canlı maç izle seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bein sport 1 şifresiz canlı izle bilgilerinin maç öncesi google arama motoru üzerinde sorguları artarken bein connect üzerinden tek maç satın alarak bu maçı hd kalitede seyretme imkanına sahipsiniz.

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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 20:30 . Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 62 puanla 2. sırada, Rizespor ise 30 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 5 golle galibiyete uzanan Fenerbahçe, son oynadığı 5 maçta 13 puan toplayarak ikincilik yarışında ben de varım dedi. Ligde bu yıl aldığı kötü sonuçlar nedeniyle küme düşme hattında olan Çaykur Rizespor ise bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmak istiyor. Son 5 maçta iki mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de önünde kalan tüm maçları kazanarak ligde kalmaya devam etmek istiyor. Çaykur Rizespor'un ligde kalabilmesi için Altay ve Giresunspor'un mağlubiyetleri de gerekli olacak.

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Ligin sürpriz ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe ilk önce Galatasaray'ı daha sonra Göztepe maçını kazanarak Trabzonspor'un arkasında takibi amansız sürdürüyor.

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