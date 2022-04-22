Futbol severler için günün maçları açıklanmış olsa da pek çok kaynak yalnızca bir ya da iki maçı paylaşıyor. Günün öne çıkan maçları gursesgazetesi.com'daPeki; bugün hangi maçlar var? Bu akşam canlı maç izleme nasıl yapılır? Bugünün maçları neler?

Futbol severler merakla günün maçlarını araştırıyor. Son zamanlarda gerek Avrupa kupaları, gerek yurtdışı takımlar gerekse Türkiye liglerinde oynanan maçlar, futbol severleri heyecanlandırmıştı. Bu akşamki maçları canlı takip etmek isteyen vatandaşlar ise nereden izleyebileceğini araştırıyor. Peki; bugün hangi maçlar hangi kanalda?

22 Nisan 2022 Cuma Günün Maçları Neler? Hangi Maçlar Hangi Kanalda?

Jeobuk-Gia Lai 14.00

Asya kıtasının kulüpler bazında düzenlediği en büyük futbol turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi'nda bugün Jeobuk ve Gia Lai takımları karşı karşıya geliyor. Türkiye saati ile saat 14.00'de başlayacak olan karşılaşma için Asya takımlarının yanı sıra dünya çapında pek çok futbol sever maçın başlamasını bekliyor.

Jeobuk-Gia Lai karşılaşması saat 14.00'de Spor Smart 2'de maçı izlemek isteyen vatandaşlarla buluşacak.

Sydney-Yokohama Marinos 17.00

AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün bir başka maç olan Sydney-Yokohama Marinos karşılaşması da dikkat çekiyor. AFC Şampiyonlar Ligi turnuvası kapsamında H Grubu maçlarından olan Sydney-Yokohama Marinos maçı dünya çapında futbol severler tarafından bekleniyor. Özellikle ülkemizden pek çok oyuncunun transfer olduğu Asya takımlarının maçları pek çok futbol sever vatandaş tarafından takip ediliyor.

Sydney'in Yokohama Marinos'u ağırladığı karşılaşma saat 17.00'de SporSmart 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe 20.30

Süper Lig'de 34'ncü hafta heyecanı devam ediyor. Ligde son 10 haftada yükseliş yaşayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Dimitris Pelkas ve Atilla Szalai'nin eksik olduğu Fenerbahçe cephesinde, kart cezası tamamlanan İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de yer alması taraftarlar tarafından bekleniyor. Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşması taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Çaykur Rizespoe- Fenerbahçe karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşması saat 20.30'da beIN Sports 1'de futbol severlerle buluşacak.

Günün en önemli üç karşılaşması futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig'de 34'ncü hafta mücadelerini takip eden taraftarlar için önemli bir konuma sahip. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşması için henüz ilk 11'ler açıklanmamışken, ilerleyen saatlerde maçın gelişmelerine dair haberler gursesgazetesi.com'da paylaşılacak.