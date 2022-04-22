Popüler yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi merak ediliyor. 22 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta Kim Elendi? Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Elendi?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da bu hafta büyük bir heyecan yaşandı. İzleyiciler her hafta merakla takip ettikleri yarışma programında bu hafta şampiyon olan ve kaybeden ismi merakla takip etmektedir. Her hafta içi saat 13:00'da başlayarak 16:00'a kadar devam eden Gelinim Mutfakta'ta yarışmasında bu hafta elenen isim gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

18 - 22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUANLAMASI

Gelinler bugün de kayınvalidelerinden topladığı puanlar ile günün birinciliği için birbirleriyle mücadele etti. Yarışmada günün birincisi henüz belirlenmedi. Yarışmanın sevenleri yarışmada çeyrek altını kimin kazanacağını heyecanla bekliyor.

Gelinim Mutfakta Toplam Puan durumu (18-22 Nisan Haftası) – Perşembe

Miyase: 53 + 18 = 71

Damla: 53 + 9 = 62

Bahar: 30 + 11 = 41

Senanur : 36 + 13 = 49

22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta ki bölümde Gelinim Mutfakta'da elenmesi muhtemel isimle rarasında Senanur ve Bahar yer alıyor. İkiliden birisi bugün açıklanacak sonuçlar sonrasında yarışmaya veda edecek.

Açıklanır açıklanmaz ise bu sayfada bilgiler yer alacak.

Gelinim Mutfakta Program Konusu

2018 yılında ekranlardaki yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta programında gelinler; kendilerine verilen malzemeler ile yapmaları gereken yemek ya da tatlıları hazırlayarak sunum yapar. Gelinlerin sunumlarını kayınvalideler, hangi tabağın hangi geline ait olduğunu bilmeyerek tadarlar ve puanlamalarını yaparlar. Verilen puanlara göre günün birincisi bir adet çeyrek altın kazanır. Hafta boyunca en çok puanı toplayan gelinler ise, haftanın birincisi olarak bir adet bilezik kazanır. Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyen gelin ve kayınvalideler programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki; Gelinim Mutfakta programına nasıl başvuru yapılır?