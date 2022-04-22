Özellikle gündüz kuşağında yarışmaların finalini takip eden kişiler bugün Tv’de hangi programların olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan Cuma yayın akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da

Bugün hafta içi yayınlan programlar için haftanın finali yayınlanıyor. Kimi programlarda elemeler yaşanırken kimi programlarda ödülün sahibi belli oluyor. Bu sebeple izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri Tv yayın akışında hangi programların yayınlanacağı oldu. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan Cuma yayın akışı…

22 Nisan Cuma Kanal D Yayın Akışı

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Yaprak Dökümü

13.00 - Gelinim Mutfakta

16.00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 - Arka Sokaklar

18.45 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Arka Sokaklar

22 Nisan Cuma Show Tv Yayın Akışı

06.00 - Gelin Evi

08.00 - Bu Sabah

10.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.00 - Gelin Evi

15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 - SHOW Ana Haber

20.00 - Aziz

22 Nisan Cuma ATV Yayın Akışı

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.10 - Yalnız Kurt

22 Nisan Cuma Fox Yayın Akışı

08.00 - Çalar Saat

11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 - Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

13.00 - En Hamarat Benim

16.00 - Fulya ile Umudun Olsun

19.00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.30 - Aşk Mantık İntikam

23.30 - Orta Sayfa

22 Nisan Cuma Star Tv Yayın Akışı

07.00 - Söz

07.45 - Ayşecik ile Ömercik

09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 - Pelin'in Mutfağı

18.30 - Star Haber

20.00 - Kaderimin Oyunu

22 Nisan Cuma TRT 1 Yayın Akışı

05.38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 - Elimi Bırakma

08.25 - Mesnevi'den Hikayeler

08.50 - Ramazan Klipleri

08.55 - Kuşlarla Yolculuk

09.45 - Bir İyilik Hikayesi

10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse

12.45 - Türkiye'nin Mutfağı

15.30 - Bir İyilik Hikayesi

15.45 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17.00 - Ana Haber

17.25 - İddiaların Aksine

17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.00 - Ramazan Sevinci

20.10 - Kasaba Doktoru

23.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

22 Nisan Cuma Tv8 Yayın Akışı