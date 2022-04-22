Özellikle gündüz kuşağında yarışmaların finalini takip eden kişiler bugün Tv’de hangi programların olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan Cuma yayın akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da
Bugün hafta içi yayınlan programlar için haftanın finali yayınlanıyor. Kimi programlarda elemeler yaşanırken kimi programlarda ödülün sahibi belli oluyor. Bu sebeple izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri Tv yayın akışında hangi programların yayınlanacağı oldu. Peki bugün Tv’de hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan Cuma yayın akışı…
22 Nisan Cuma Kanal D Yayın Akışı
- 09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 - Yaprak Dökümü
- 13.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16.45 - Arka Sokaklar
- 18.45 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Arka Sokaklar
22 Nisan Cuma Show Tv Yayın Akışı
- 06.00 - Gelin Evi
- 08.00 - Bu Sabah
- 10.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.00 - Gelin Evi
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 - SHOW Ana Haber
- 20.00 - Aziz
22 Nisan Cuma ATV Yayın Akışı
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - ATV Gün Ortası
- 14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16.20 - Esra Erol'da
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20.10 - Yalnız Kurt
22 Nisan Cuma Fox Yayın Akışı
- 08.00 - Çalar Saat
- 11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.15 - Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
- 13.00 - En Hamarat Benim
- 16.00 - Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.30 - Aşk Mantık İntikam
- 23.30 - Orta Sayfa
22 Nisan Cuma Star Tv Yayın Akışı
- 07.00 - Söz
- 07.45 - Ayşecik ile Ömercik
- 09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13.00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16.00 - Pelin'in Mutfağı
- 18.30 - Star Haber
- 20.00 - Kaderimin Oyunu
22 Nisan Cuma TRT 1 Yayın Akışı
- 05.38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.40 - Elimi Bırakma
- 08.25 - Mesnevi'den Hikayeler
- 08.50 - Ramazan Klipleri
- 08.55 - Kuşlarla Yolculuk
- 09.45 - Bir İyilik Hikayesi
- 10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 12.45 - Türkiye'nin Mutfağı
- 15.30 - Bir İyilik Hikayesi
- 15.45 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17.00 - Ana Haber
- 17.25 - İddiaların Aksine
- 17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19.00 - Ramazan Sevinci
- 20.10 - Kasaba Doktoru
- 23.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
22 Nisan Cuma Tv8 Yayın Akışı
- 06.30 - Oynat Bakalım
- 07.15 - 8'de Sağlık
- 08.30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11.15 - Survivor All Star
- 13.00 - Survivor Panaroma
- 15.00 - Canım Annem
- 16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 - Survivor All Star